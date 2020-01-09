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Україна вивчає версію ураження літака МАУ ракетою – Данилов

В Україні наразі не відкидають версію про можливе ураження літака МАУ, який розбився в Ірані, ракетою російського ЗРК Тор.

Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що наразі комісія України, яка займається розслідуванням авіакатастрофи літака МАУ у Тегерані, проводить нараду за участю представників компетентних органів Ірану.

Станом на сьогодні не відкидають версію про можливе ураження літака МАУ ракетою російського ЗРК Тор, оскільки в інтернеті вже з’явилася інформація про виявлення уламків зазначеної ракети.

Також серед основних версій авіакатастрофи в Ірані:

  • руйнування і вибух двигуна з технічних причин;
  • вибух всередині літака у результаті теракту;
  • зіткнення з БПЛА або іншим літаючим об’єктом.

Читайте: Літак МАУ намагався повернутися в аеропорт Тегерана – попередня доповідь

За словами Данилова, до складу української комісії входять експерти, які беруть участь у розслідуванні падіння MH17.

Зараз з владою Ірану погоджують виїзд комісії на місце падіння літака, де шукатимуть уламки ракети ЗРК Тор.

До слова, західні спецслужби вважають, що літак МАУ міг розбитися через технічну несправність.

Джерело: ЦензорНЕТ

Фото: Getty Images

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