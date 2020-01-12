Во Львове девушка с порезанными венами упала с четвертого этажа

11 января около 20.00 во Львове на улице Лычаковской 21-летняя девушка выпала из окна квартиры на четвертом этаже.

По словам пресс-секретаря полиции Львовской области Светланы Добровольской, при осмотре у девушки обнаружили порезанные вены на руках.

Ей удалось выжить после падения. Пострадавшую госпитализировали в местную больницу с многочисленными травмами.

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Известно, что девушка является жительницей Перемышлянского района Львовской области.

Вместе с ней в квартире находились трое мужчин 22, 32 и 37 лет, которые проживают во Львове.

Неизвестно, было ли выпадение девушки из окна попыткой самоубийства. Все обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции.

Факты ICTV также писали о том, что в Харьковской области правоохранители предотвратили попытку самоубийства 11-летнего мальчика, который таким образом хотел привлечь внимание матери.