У Львові дівчина з порізаними венами впала з четвертого поверху

11 січня близько 20.00 у Львові на вулиці Личаківській 21-річна дівчина випала з вікна квартири на четвертому поверсі.

За словами речниці поліції Львівщини Світлани Добровольської, під час огляду у дівчини виявили порізані вени на руках.

Їй вдалося вижити після падіння. Постраждалу госпіталізували до місцевої лікарні з численними травмами.

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Наразі відомо, що дівчина є мешканкою Перемишлянського району Львівської області.

Разом з неї у квартирі знаходилися троє чоловіків 22, 32 та 37 років, які проживають у Львові.

Невідомо, чи було випадіння дівчини з вікна спробою самогубства. Усі обставини події встановлюють співробітники поліції.

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