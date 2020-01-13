Доставали спасатели: в Запорожье у мужчины пенис застрял в гайке

В Запорожье молодой мужчина надел на свой половой орган гайку. В результате половой орган распух и снять ее самостоятельно мужчина уже не смог. За помощью он обратился к медикам 5-й городской больницы.

Однако врачам не удалось помочь мужчине, поэтому медики приняли решение о хирургическом вмешательстве. Однако на стадии подготовки к операции, врачи обратились за помощью к спасателям Кобры.

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По словам заместителя руководителя Кобры Эдуарда Нехорошева, с помощью специальных инструментов спасатели спилили гайку. Все это время мужчина находился под наркозом.

Интересно, что пострадавший так и не рассказал зачем он одел на себя металлический предмет.

Ранее Факты ICTV писали, что в столице Сербии Белграде хирурги 36-летнему мужчине, появившемуся на свет без обоих яичек, пересадили одно, которое ему пожертвовал его брат-близнец.

Источник: iz.com.ua