На улице Антоновича, 174 возле ТРЦ Ocean Plaza произошел прорыв теплотрассы вследствие чего нулевой этаж центра затопило горячей водой.
Чтобы спастись, люди пытались выбить стекло, потому что вода обжигала им конечности.
Горячая вода из теплосети попала также в магазин Ашан, который расположен на -1 этаже ТРЦ Ocean Plaza. Людей эвакуировали. Спасатели лично вынесли на руках из помещения шесть человек.
В результате ЧП пострадали 9 человек, они получили легкие ожоги. Людям оказали медицинскую помощь.
Читайте: Авария возле Оcean Plaza локализована – Киевтеплоэнерго
Люди выбивали витрины, чтобы спастись из Ocean Plaza / 6 фотографий
Напомним, вечером 13 января в Киеве ТРЦ Ocean Plaza затопило кипятком из-за прорыва теплосети.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+