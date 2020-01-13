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Факты / Происшествия

Авария возле Оcean Plaza локализована – Киевтеплоэнерго

Аварийная бригада Киевтеплоэнерго перекрыла подачу тепла из-за повреждения магистрального трубопровода в районе ТРЦ Оcean Plaza.

Повреждения удалось локализовать.

Коммунальщики также пояснили, что магистральная сеть, на которой произошел порыв, построенная в 1987 году.

Сейчас аварийные бригады откачивают воду и сразу после этого начинают переподключение жилых домов и учреждений социальной инфраструктуры.

Читайте: Потоп в Ocean Plaza в Киеве: транспорт остановился в пробках (КАРТА)

  • Аварія біля Оcean Plaza
  • Аварія біля Оcean Plaza
  • Аварія біля Оcean Plaza
  • Аварію біля Оcean Plaza локалізовано
  • Аварія біля Оcean Plaza
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  • Аварія біля Оcean Plaza
  • Аварію біля Оcean Plaza локалізовано
Авария возле Оcean Plaza локализована – Киевтеплоэнерго / 6 фотографий

Напомним, вечером 13 января в Киеве ТРЦ Ocean Plaza затопило кипятком из-за прорыва теплосети.

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