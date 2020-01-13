PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Люди вибивали вітрини, аби врятуватися з Ocean Plaza

На вулиці Антоновича, 174 біля ТРЦ Ocean Plaza стався прорив теплотраси унаслідок чого нульовий поверх центру затопило гарячою водою.

Аби врятуватися, люди намагалися вибити скло, бо вода обпікала їм кінцівки.

Гаряча вода з тепломережі потрапила також у магазин Ашан, що розташований на -1 поверсі ТРЦ Ocean Plaza. Людей евакуювали. Рятувальники особисто винесли на руках з приміщення шість осіб. 

В результаті НП постраждали 9 осіб, вони отримали легкі опіки. Людям надали медичну допомогу.

Читайте: Аварію біля Оcean Plaza локалізовано – Київтеплоенерго

  • Аварія біля Оcean Plaza
  • Аварія біля Оcean Plaza
  • Аварія біля Оcean Plaza
  • Аварія біля Оcean Plaza
  • Аварія біля Оcean Plaza
  • Аварія біля Оcean Plaza
Люди вибивали вітрини, аби врятуватися з Ocean Plaza / 6 фотографий

Нагадаємо, ввечері 13 січня у Києві ТРЦ Ocean Plaza затопило окропом через прорив тепломережі.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка