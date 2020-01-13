Під Харковом заступник мера вимагав 129 тис. грн за будівлю під дитбудинок

Более 128 тыс. грн заместитель мэра Мерефы требовал у мужчины за выделение объекта недвижимости под детский дом семейного типа.

Для прикрытия противоправной деятельности он привлек посредника.

Обоих – и чиновника, и посредника – задержали оперативники управления стратегических расследований Харьковской области Нацполиции, следователи следственного управления ГУНП в Харьковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

На месте изъято 128 750 грн. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.

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Открыто производство по ч. 3 ст. 368 УКУ – Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Подозреваемому грозит от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.











Под Харьковом заместитель мэра требовал 129 тыс. грн за здание под детдом / 3 фотографии

Напомним, на взятке в $20 тыс. задержан заведующий отделом трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии имени Шалимова.