Під Харковом заступник мера вимагав 129 тис. грн за будівлю під дитбудинок

Понад 128 тис. грн заступник мера Мерефи вимагав у чоловіка за виділення об’єкта нерухомості під дитячий будинок сімейного типу.
Для прикриття протиправної діяльності він залучив посередника.
Обох – і чиновника, і посередника – затримали оперативники управління стратегічних розслідувань Харківській області Нацполіції, слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
На місці вилучено 128 750 грн. Вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.
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Відкрито провадження за ч. 3 ст. 368 ККУ – Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.
Підозрюваному загрожує від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
Нагадаємо, на хабарі в $20 тис. затриманий завідувач відділом трансплантації та хірургії печінки Національного інституту трансплантології імені Шалімова.