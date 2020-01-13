Из пруда на Днепропетровщине достали авто с четырьмя трупами, из них один ребенок

12 января из пруда в селе Вишневое Днепропетровской области достали автомобиль, в котором находились четыре трупа. Сообщение о ДТП поступило в 19.05. По адресу прибыло дежурное отделение 54-й государственной пожарно-спасательной части ГСЧС в Днепропетровской области.

Установлено, что автомобиль Toyota Land Cruiser Prado съехал в водоем во время следования по гребле. Автомобиль находится в 5 м от берега, на глубине 2-3 м.

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Спасатели с помощью лебедки вытащили автомобиль на берег.

В салоне авто обнаружены тела мужчины, двух женщин и 14-летней девочки.

Сотрудники полиции проводят следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

Ранее Факты ICTV писали о том, что на Закарпатье авто врезалось в автобусную остановку. В результате столкновения погибла 17-летняя девушка. В больницу госпитализировали 20-летнего мужчину.