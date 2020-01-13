Зі ставка на Дніпропетровщині дістали авто з чотирма трупами, з них одна дитина

12 січня зі ставка в селі Вишневе Дніпропетровської області дістали автомобіль, в якому знаходилися чотири трупи. Повідомлення про ДТП надійшло о 19.05. За адресою прибуло чергове відділення 54-ї Державної пожежно-рятувальної частини ДСНС у Дніпропетровській області.

Встановлено, що автомобіль Toyota Land Cruiser Prado з’їхав у водойму під час прямування греблею. Автомобіль знаходився у 5 м від берега, на глибині 2-3 м.

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Рятувальники за допомогою лебідки витягли автомобіль на берег.

В салоні авто виявлені тіла чоловіка, двох жінок і 14-річної дівчинки.

Співробітники поліції проводять слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.

Раніше Факти ICTV писали про те, що на Закарпатті авто врізалось в автобусну зупинку. В результаті зіткнення загинула 17-річна дівчина. До лікарні госпіталізували 20-річного чоловіка.