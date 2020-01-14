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Факты / Происшествия

Авария в Ocean Plaza: 7 человек госпитализированы, ТРЦ закрыт

Потоп в Ocean Plaza временно приостановил работу торгового центра. По состоянию на 07.00 подтоплений нет, вода сошла самотеком.

Читайте: Люди выбивали витрины, чтобы спастись из Ocean Plaza

В результате аварии возле Ocean Plaza с ожогами госпитализированы 7 человек.

– Аварийно-коммунальными службами проводятся ремонтно-восстановительные работы. Теплоснабжение потребителей подается по обводным веткам теплосети, – говорится в сообщении.

Напомним, вечером 13 января в Киеве Ocean Plaza затопило кипятком из-за прорыва теплосети. Также произошел провал асфальтового покрытия рядом с ТРЦ.

Источник: ГСЧС

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