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Факти / Надзвичайні події

Аварія в Ocean Plaza: 7 осіб госпіталізовано, ТРЦ закрито

Потоп в Ocean Plaza тимчасово призупинив роботу торгового центру. Станом на 07.00 підтоплень немає, вода зійшла самопливом.

Читайте: Люди вибивали вітрини, аби врятуватися з Ocean Plaza

В результаті аварії біля Ocean Plaza з опіками госпіталізовано 7 осіб.

– Аварійно-комунальними службами проводяться ремонтно-відновлювальні роботи. Теплопостачання споживачів подається обвідними гілками тепломережі, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 13 січня у Києві Ocean Plaza затопило окропом через прорив тепломережі. Також відбувся провал асфальтового покриття поруч з ТРЦ.

Джерело: ДСНС

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