На нефтехимическом заводе в провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония) в Испании прогремел мощный взрыв.

Пожар виден за несколько километров. На место направлены несколько пожарных бригад.

Служба рекомендовала местным жителям не выходить из домов и закрыть окна и двери. Пожарные отмечают, что дым токчин.

В результате происшествия пострадали, как минимум, четыре человека.

BREAKING: Large explosion rips through chemical plant in Tarragona, Spain; residents told to shelter in place; no word on injuries pic.twitter.com/7pKNpfIbb3

