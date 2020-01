На нафтохімічному заводі у провінції Таррагона (автономне співтовариство Каталонія) в Іспанії прогримів потужний вибух.

Пожежу видно за кілька кілометрів. На місце події направлені кілька пожежних бригад.

Служба рекомендувала місцевим жителям не виходити з будинків і закрити вікна і двері. Пожежні зазначають, що дим токсичний.

В результаті події постраждали, щонайменше, чотири людини.

BREAKING: Large explosion rips through chemical plant in Tarragona, Spain; residents told to shelter in place; no word on injuries pic.twitter.com/7pKNpfIbb3

— BNO News (@BNONews) January 14, 2020