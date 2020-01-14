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Факти / Надзвичайні події

Потужний вибух на нафтохімічному заводі в Іспанії – перше відео

На нафтохімічному заводі у провінції Таррагона (автономне співтовариство Каталонія) в Іспанії прогримів потужний вибух.

Пожежу видно за кілька кілометрів. На місце події направлені кілька пожежних бригад.

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Служба рекомендувала місцевим жителям не виходити з будинків і закрити вікна і двері. Пожежні зазначають, що дим токсичний.

В результаті події постраждали, щонайменше, чотири людини.

Раніше Факти ICTV писали, що у Техасі (США) за добу прогриміло два вибухи на хімзаводі. Після першого вибуху співробітників хімзаводу евакуювали, а пожежники 12 годин боролися з вогнем, після чого прогримів ще один вибух.

Фото: Laura

Джерело: Tarragona digital

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