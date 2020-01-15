Вышел из класса без разрешения: в Одесской области учительница избила школьника

10 января в пригороде Одессы в частном учебном заведении Интерактив учительница жестоко избила ученика. Об этом сообщила мать пострадавшего 8-летнего мальчика Наталья Гинкинова.

Конфликт начался после того, как учительница не позволила ее сыну, Марату Никитенко, выйти в туалет во время урока. После второго отказа он вышел без разрешения.

После уроков учительница нашла мальчика и избила его прямо посреди улицы. Главным доказательством стали записи с камер наружного видеонаблюдения.

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По словам мамы пострадавшего мальчика, школа считается элитной, с детьми занимаются частные психологи, а стоимость обучения обходится почти в 9 тыс.гривен в месяц. Отдельно родители оплачивают вступительный взнос и факультативные занятия.

После избиения медики диагностировали у ребенка ушиб паха.

В руководстве школы заявили, что ничего страшного не произошло, а учительница якобы была уволена, хотя соответствующих документов никто не предоставил.

Полиция Одесской инцидент пока не комментирует.

Недавно Факты ICTV писали, что в России школьник избил молотком учительницу из-за плохих оценок.

Видео: Natalia Gynkinova