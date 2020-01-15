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Факти / Надзвичайні події

Вийшов з класу без дозволу: на Одещині вчителька побила школяра

10 січня у передмісті Одеси в приватному навчальному закладі Інтерактив вчителька жорстоко побила учня. Про це повідомила мати постраждалого 8-річного хлопчика Наталія Гінкінова.

Конфлікт почався після того, як вчителька не дозволила її сину, Марату Микитенку, вийти в туалет під час уроку. Після другої відмови він вийшов без дозволу.

Після уроків вчителька знайшла хлопчика і побила його прямо серед вулиці. Головним доказом стали записи з камер зовнішнього відеоспостереження.

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Як зазначила матір постраждалого хлопчика, школа вважається елітною, з дітьми займаються приватні психологи, а вартість навчання обходиться майже в 9 тис. грн на місяць. Окремо батьки оплачують вступний внесок та факультативні заняття.

Після побиття медики діагностували в дитини забій паху.

У керівництві школи заявили, що нічого страшного не сталось, а вчителька нібито була звільнена, хоча відповідних документів ніхто не надав.

Поліція Одещини інцидент поки не коментує.

Нещодавно Факти ICTV писали, що у Росії школяр побив молотком вчительку через погані оцінки.

Відео: Natalia Gynkinova

Джерело: УНІАН

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