В масштабном ДТП на Закарпатье пострадали девять человек, в том числе трое детей

На Закарпатье на трассе Мукачево – Рогатин – Львов в районе села Горбок 19 января около 17.30 автомобиль съехал в кювет.

По предварительным данным, 32-летняя жительница города Чоп на автомобиле Киа-Rио, обгоняя автомобиль Volvo, выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Renault под управлением 56-летнего жителя Иршавского района.

В результате ДТП в Иршавскую ЦРБ госпитализированы женщина-водитель КIA, двое ее малолетних детей в возрасте 5 и 9 лет, и еще один пассажир легковушки.

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Травмы получил также водитель Renault и четверо его пассажиров, среди которых несовершеннолетняя девочка.

Предварительная правовая квалификация происшествия – нарушение правил безопасности дорожного движения с пострадавшими (ст. 286 УКУ).







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