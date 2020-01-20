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Факты / Происшествия

В масштабном ДТП на Закарпатье пострадали девять человек, в том числе трое детей

На Закарпатье на трассе Мукачево – Рогатин – Львов в районе села Горбок 19 января около 17.30 автомобиль съехал в кювет.

По предварительным данным, 32-летняя жительница города Чоп на автомобиле Киа-Rио, обгоняя автомобиль Volvo, выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Renault под управлением 56-летнего жителя Иршавского района.

В результате ДТП в Иршавскую ЦРБ госпитализированы женщина-водитель КIA, двое ее малолетних детей в возрасте 5 и 9 лет, и еще один пассажир легковушки.

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Травмы получил также водитель Renault и четверо его пассажиров, среди которых несовершеннолетняя девочка.

Предварительная правовая квалификация происшествия – нарушение правил безопасности дорожного движения с пострадавшими (ст. 286 УКУ).

  • У масштабні ДТП на Закарпатті постраждали дев'ять осіб
  • У масштабні ДТП на Закарпатті постраждали дев'ять осіб
  • У масштабні ДТП на Закарпатті постраждали дев'ять осіб
  • У масштабні ДТП на Закарпатті постраждали дев'ять осіб
В масштабном ДТП на Закарпатье пострадали девять человек, в том числе трое детей / 2 фотографии

Недавно в Ровненской области вблизи села Александрия столкнулись семь автомобилей, пострадали два человека.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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