На Закарпатті на трасі Мукачево – Рогатин – Львів в районі села Горбок 19 січня близько 17.30 автомобіль з’їхав у кювет.

За попередніми даними, 32-річна мешканка міста Чоп на автомобілі КIA, обганяючи автомобіл Volvo, виїхала на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з Renault під керуванням 56-річного мешканця Іршавського району.

Внаслідок ДТП до Іршавської ЦРЛ госпіталізовано жінку-водія Кіа-Rіо, двох її малолітніх дітей, віком 5 і 9 років, та ще одного пасажира легковика.

Читайте: Тіло дівчини знайшли за сотню метрів: на Київщині підлітки потрапили у ДТП

Травми отримав також водій Renault та четверо його пасажирів, серед яких неповнолітня дівчинка.

Попередня правова кваліфікація події – порушення правил безпеки дорожнього руху з потерпілими (ст. 286 ККУ).







У масштабній ДТП на Закарпатті постраждали дев’ять осіб, зокрема троє дітей / 2 фотографии

Нещодавно у Рівненській області поблизу села Олександрія зіткнулися сім автомобілів, постраждали двоє людей.