У Дніпрі 32-річний чоловік та 18-річна дівчина постраждали внаслідок вибуху у квартирі.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 264 (Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів) КК України.
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За даними місцевих ЗМІ, пара вирішила підірвати велику кількість петард прямо у квартирі. Внаслідок події чоловікові відірвало руку, а у жінки черепно-мозкова травма.
Відірвало руку: в Дніпрі госпіталізували пару, яка підривала петарди у квартирі / 3 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що у місті Селидово Донецької області на подвір’ї будинку вибухнула граната.
Джерело: Нацполіція, Наше місто
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