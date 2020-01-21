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Факти / Надзвичайні події

Відірвало руку: в Дніпрі госпіталізували пару, яка підривала петарди у квартирі

У Дніпрі 32-річний чоловік та 18-річна дівчина постраждали внаслідок вибуху у квартирі.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 264 (Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів) КК України.

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За даними місцевих ЗМІ, пара вирішила підірвати велику кількість петард прямо у квартирі. Внаслідок події чоловікові відірвало руку, а у жінки черепно-мозкова травма.

Відірвало руку: в Дніпрі госпіталізували пару, яка підривала петарди у квартирі / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у місті Селидово Донецької області на подвір’ї будинку вибухнула граната.

Джерело: Нацполіція, Наше місто

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