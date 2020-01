Спасительный дождь: в Австралии ливни помогли потушить более 30 пожаров

В штате Новый Южный Уэльс в Австралии прошли мощные ливни, которые помогли изменить ситуацию с лесными пожарами, которые бушуют в стране.

Сейчас благодаря сильным дождям в Австралии удалось потушить 32 очага лесных пожаров.

Утром 15 января во штате зафиксировали 88 лесных пожаров, хотя раньше их было 120.

It’s finally raining in #Australia 😭❤🙏🏽

Hopefully some of this heavy rainfall will fall over fire sites and help control or even extinguish fires

it means the end may be in sight for exhausted firefighters who have battled deadly fires for more than 3 months#Tiredearth #VIDEOS pic.twitter.com/qki26Pd2ZB

— Rebecca Herbert (@RebeccaH2020) January 16, 2020