Спасительный дождь: в Австралии ливни помогли потушить более 30 пожаров

В штате Новый Южный Уэльс в Австралии прошли мощные ливни, которые помогли изменить ситуацию с лесными пожарами, которые бушуют в стране.

Сейчас благодаря сильным дождям в Австралии удалось потушить 32 очага лесных пожаров.

Утром 15 января во штате зафиксировали 88 лесных пожаров, хотя раньше их было 120.

It’s finally raining in #Australia 😭❤🙏🏽

Hopefully some of this heavy rainfall will fall over fire sites and help control or even extinguish fires

it means the end may be in sight for exhausted firefighters who have battled deadly fires for more than 3 months#Tiredearth #VIDEOS pic.twitter.com/qki26Pd2ZB — Rebecca Herbert (@RebeccaH2020) January 16, 2020

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Синоптики ожидают, что дожди будут продолжаться на востоке Нового Южного Уэльса до воскресенья, 19 января.

Благодаря этому возникает возможность для пожарных потушить подавляющее большинство лесных пожаров в штате, борьба с которыми продолжается более трех месяцев.

От лесных пожаров в Австралии уже погибли 28 человек, было уничтожено более 2 тыс. домов.

К слову, итальянский астронавт Лука Пармитано опубликовал снимки лесных пожаров в Австралии с борта Международной космической станции.

Видео: Rebecca Herbert