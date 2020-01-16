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Факты / Мир

Спасительный дождь: в Австралии ливни помогли потушить более 30 пожаров

В штате Новый Южный Уэльс в Австралии прошли мощные ливни, которые помогли изменить ситуацию с лесными пожарами, которые бушуют в стране.

Сейчас благодаря сильным дождям в Австралии удалось потушить 32 очага лесных пожаров.

Утром 15 января во штате зафиксировали 88 лесных пожаров, хотя раньше их было 120.

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Синоптики ожидают, что дожди будут продолжаться на востоке Нового Южного Уэльса до воскресенья, 19 января.

Благодаря этому возникает возможность для пожарных потушить подавляющее большинство лесных пожаров в штате, борьба с которыми продолжается более трех месяцев.

От лесных пожаров в Австралии уже погибли 28 человек, было уничтожено более 2 тыс. домов.

К слову, итальянский астронавт Лука Пармитано опубликовал снимки лесных пожаров в Австралии с борта Международной космической станции.

Видео: Rebecca Herbert

Источник: Daily Mail

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