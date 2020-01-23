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Факты / Надзвичайні події

В Кривом Роге прадед домогался пятилетней внучки

Дедушка приехал к молодым супругам из Кировоградской области. Родственники не захотели пускать его домой на ночь, потому что во время застолья немало выпили.

Тогда никто не мог представить, на что способен пьяный 68-летний дед. Мать застала, когда он добивался ее пятилетней дочери.

Девочка теперь боится спать в одиночестве и даже заходить в свою комнату.

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Отец ребенка и родной внук подозреваемого в ту ночь едва сдержался, чтобы не забить деда до смерти. Он уверен, что его родственнику не место на свободе.

Прадеда-педофила задержала полиция, когда он пьяным сел за руль и попытался уехать домой. Его взяли под стражу на два месяца, правда, могут выпустить под залог в 150 тыс. грн. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до восьми лет.

Он отрицает свою вину. Выяснить истину должны медэксперты.

Врачи уже осмотрели девочку и взяли образцы ДНК.

 

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку с инвалидностью. Суд приговорил его к 10 годам тюрьмы.

Источник: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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