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Факти / Надзвичайні події

У Кривому Розі прадід домагався п’ятирічної онуки

Дідусь приїхав до молодого подружжя з Кіровоградської області. Родичі не схотіли пускати його додому проти ночі, бо під час застілля чимало випили.

Тоді ніхто уявити не міг, на що здатен п’яний 68-річний дід. Мати застала, коли він домагався її п’ятирічної доньки.

Дівчинка тепер боїтся спати на самоті і навіть заходити до власної кімнати.

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Батько дитини та рідний онук підозрюваного тієї ночі ледве втримався, аби не забити діда до смерті. Він упевнений, що його родичу не місце на волі.

Прадіда-педофіла затримала поліція, коли він п’яним сів за кермо і спробував поїхати додому. Його взяли під варту на два місяці, щоправда, можуть випустити під заставу у 150 тис. грн. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років.

Він заперечує свою провину. З’ясувати істину мають медексперти.

Лікарі вже оглянули дівчинку та взяли зразки ДНК.

 

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві чоловік зґвалтував 15-річну дівчину з інвалідністю. Суд засудив його до 10 років в’язниці.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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