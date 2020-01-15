PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Суд Киева отпустил мужчину, который изнасиловал и убил двухлетнего мальчика

Адвокат Ксения Проконова сообщила, что Александра Блакирева, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве двухлетнего мальчика, досрочно освободили из СИЗО.

Шевченковский районный суд Киева удовлетворил соответствующее ходатайство защиты, однако не сообщил об этом решении потерпевшим и прокуратуре.

По словам Проконовой, обвиняемый ни одного дня не провел в тюрьме.

Читайте: В Николаеве подростки изнасиловали мужчину с инвалидностью

Блакирева приговорили к 10 годам лишения свободы в 2019 году по ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) и ст. 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием).

Однако апелляционный суд вынес решение о том, что предварительное заключение с 18 мая 2016 года по 21 октября 2019 года считалось по закону Савченко (день за два).

Таким образом Блакирев отсидел большую часть срока и его досрочно освободили за добросовестное поведение. Адвокат потерпевших собирается обжаловать указанное решение суда.

Факты ICTV также писали о том, что в Киеве задержали мужчину, который пытался изнасиловать и убить 19-летнюю киевлянку.

Источник: Ксения Проконова

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка