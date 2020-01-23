В РФ многодетная мать убила детей и пыталась покончить с собой

В Кудымкаре в России 32-летняя многодетная мать убила двоих детей и попыталась покончить с собой. Сейчас она находится в больнице.

Всего у женщины четыре ребенка – 9 лет, 6 лет, 3 и 1 год. Мать задушила 6-летнего ребенка и годовалого малыша.

Узнав о случившемся, с работы приехал отец. С ним остались двое детей.

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Инцидент проверяет прокуратура.

Министерство социального развития Пермского края охарактеризовало семью как благополучную. Она не состояла на учете в органах соцзащиты или в группе риска дошкольных и образовательных учреждений.

Напомним, в ноябре в Москве 36-летняя Людмила Соколова с двумя детьми выбросилась из окна девятого этажа. В результате падения мать и ее полугодовая дочь погибли, 6-летний сын выжил.

Источник: Следственный комитет по Пермскому краю