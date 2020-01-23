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Факти / Надзвичайні події

У РФ багатодітна мати вбила дітей і намагалася накласти на себе руки

У Кудимкарі в Росії 32-річна багатодітна мати вбила двох дітей і спробувала накласти на себе руки. Зараз вона знаходиться в лікарні.

Всього у жінки чотири дитини – 9 років, 6 років, 3 і 1 рік. Мати задушила 6-річну дитину і однорічного малюка.

Дізнавшись про те, що трапилося, з роботи приїхав батько. З ним залишилися двоє дітей.

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Інцидент перевіряє прокуратура.

Міністерство соціального розвитку Пермського краю охарактеризувало сім’ю як благополучну. Вона не перебувала на обліку в органах соцзахисту або в групі ризику дошкільних та освітніх установ.

Нагадаємо, в листопаді в Москві 36-річна Людмила Соколова з двома дітьми викинулася з вікна дев’ятого поверху. В результаті падіння мати і її піврічна дочка загинули, 6-річний син вижив.

Джерело: Слідчий комітет Пермського краю

Фото: Dreamstime

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