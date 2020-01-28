Резал ножом и снимал на видео: в Днепре задержали 19-летнего маньяка

19-летний маньяк решил, что он должен буквально “очистить” улицы Днепра от ненужных, по его мнению, людей.

Сначала он нападал на бездомных, просто бил, а потом взялся за нож. Все это он снимал на телефон, видео выкладывал в соцсети, еще и призывал убивать.

Выйти на резника с видеокамерой удалось благодаря последней жертве его расправы, которой чудом удалось выжила после десятка ударов ножом.

22-летний парень рассказал, что в тот вечер просто пришел прогуляться с товарищем городской набережной, когда на них напал группа подростков.

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Сначала распылили газ, а затем избили и обокрали. Но одному из нападавших разбоя было мало, он достал нож и начал кромсать свою жертву, снимая процесс на телефон.

Полиция наткнулась в сети на шокирующее видео его резни и обещание убить таким образом еще 20 человек, когда взялась расследовать нападение.

И только тогда поняли, что перед ними настоящий маньяк, который планирует массовые убийства на улицах Днепра.

Подозреваемого и двух его сообщников нашли и задержали за считанные часы. Парень сразу узнал своего палача.

Все сейчас в СИЗО, а юного маньяка ожидает психиатрическая экспертиза. Если его признают вменяемым, за покушение на убийство и пропаганду насилия ему грозит пожизненное заключение.

Полиция проверяет администиратора телеграмм-канала, через который распространялось видео, а также разыскивает других членов банды и вероятных ее жертв.

Напомним, в Умани мужчине из-за 600 грн перерезали горло и подожгли дом, чтобы скрыть преступление.