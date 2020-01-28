PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Різав ножем і знімав на відео: у Дніпрі затримали 19-річного маніяка

19-річний маніяк вирішив, що він має буквально “очистити” вулиці Дніпра від непотрібних, на його думку, людей.

Спочатку він нападав на безхатьків, просто бив, а потім взявся за ніж.  Усе це він знімав на телефон, відео викладав у соцмережі, ще й закликав вбивати.

Вийти на різника з відеокамерою вдалось завдяки останній жертві його розправи, якій дивом вдалося вижити після десятка ударів ножем.

22-річний хлопець розповів, що у той вечір просто прийшов прогулятися з товаришем міською набережною, коли на них напав гурт підлітків.

Читайте: На Хмельниччині підліток ледь не до смерті порізав ножем трьох родичів

Спочатку розпилили газ, а потім побили та обікрали. Але одному з нападників розбою було замало, він дістав ніж і почав шматувати свою жертву, знімаючи процес на телефон.

Поліція натрапила в мережі на шокуюче відео його різанини і обіцянку вбити в такий спосіб ще 20 людей, коли взялася розслідувати напад.

І лише тоді зрозуміли, що перед ними справжній маніяк, який планує масові вбивства на вулицях Дніпра.

Підозрюваного та двох його спільників знайшли і затримали за лічені години. Хлопець відразу впізнав свого ката.

Усі зараз в СІЗО, а на юного маніяка чекає психіатрична експертиза. Якщо його визнають осудним, за замах на вбивство та пропаганду насильства йому загрожує довічне ув’язнення.

Поліція перевіряє адміністіратора телеграм-каналу, через який поширювалося відео, а також розшукує інших членів банди та ймовірних її жертв.

Нагадаємо, в Умані чоловікові через 600 грн перерізали горло і підпалили будинок, щоб приховати злочин.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка