У Києві водій тролейбусу не догледів і затиснув пасажирку дверима.

79-річній пенсіонерці затиснуло ногу, а коли транспорт рушив з місця, вона втратила рівновагу і впала.

У такому стані її ще кілька метрів протягнуло асфальтом. Пасажири одразу здійняли галас, і лише тоді водій натиснув на гальма.

Жінку забрала швидка, у неї численні забої та переломи.

Водій вибачився, сказав, що не помітив її. Проте перевізник намагається вмовити родичів травмованої бабусі написати, що вона сама винна.

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Натомість слідчі вже відкрили кримінальне провадження. Водієві тролейбуса загрожує до трьох років обмеження волі та позбавлення водійського посвідчення.

Правозахисники кажуть, що жінка має право розраховувати на більше.

Адвокат Андрій Білецький розповів, що кожен пасажир є застрахованою особою.

– Максимальний розмір відшкодування збитків здоров’ю пасажира складає 260 тис. грн. А якщо завдана ще й шкода майну пасажира – то ще 130 тис. грн, – наголосив він.

Потерпіла наразі у реанімації, її стан не покращується.

Нагадаємо, у листопаді в Одесі жінка випала з маршрутки під час руху. У неї струс головного мозку, черепно-мозкова травма та перелом правого стегна.