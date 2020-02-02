Во время стрельбы в центре Киева погиб пластический хирург Андрей Сотник. Эту информацию подтвердил его коллега Виктор Сисоенко в Facebook.

– В Киеве на улице Саксаганского недалеко от цирка застрелен, по предварительной информации (заказное убийство), наш коллега, пластический хирург Андрей Сотник.

Известно, что Андрей Сотник был руководителем клиники DMK Ukraine. На сайте компании указано, что он является кандидатом медицинских наук, врачом-хирургом, пластичным и эстетическим хирургом.

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Напомним, стрельба в центре Киева на улице Саксаганского произошла около 18.00. По информации полиции, неизвестный застрелил мужчину и скрылся с места происшествия.

Правоохранители объявили о проведении спецоперации, чтобы поймать преступника.

Фото: Andrey Sotnik