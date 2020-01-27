В Киеве боевик разведки “ДНР” расстрелял полицейского

В ночь с 24 на 25 января в Деснянском районе Киева возле одного из заведений отдыха произошла стрельба.

– Вне службы, в гражданской одежде, без оружия в заведении находились участковые офицеры полиции. К ним подошел неизвестный и начал провоцировать конфликт, нецензурно ругаться, – рассказали в столичной полиции.

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После чего мужчины вышли на улицу, где нападающий зарядил оружие.

– Затем достал из кармана пистолет, направил его на одного из офицеров полиции и выстрелил. Однако произошла осечка. Тогда нападавший выстрелил в грудь втором полицейскому. В момент, когда участковый офицер наклонился над раненым коллегой, стрелок приставил к его голове пистолет и снова нажал на спусковой крючок. Но и на этот раз оружие дало сбой, – рассказали в ГУ НП в Киеве.

Стрелком оказался 36-летний ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления уроженец Донецкой области. Мужчина ранее проходил службу в незаконных вооруженных формированиях так называемой ДНР, является командиром разведки подразделения “Оплот”.

Следователи объявили мужчине о подозрении по ч.4 ст.296 (Хулиганство) УК Украины.

Ранения получил 25-летний участковый офицер полиции, его прооперировали.



















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