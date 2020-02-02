PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Стрілянина в центрі Києва: загинув пластичний хірург Сотник

Під час стрілянини у центрі Києва загинув пластичний хірург Андрій Сотник. Цю інформацію підтвердив його колега Віктор Сисоєнко у Facebook.

– У Києві на вулиці Саксаганського неподалік від цирку застрелений, за попередньою інформацією (замовне вбивство), наш колега, пластичний хірург Андрій Сотник.

Відомо, що Андрій Сотник був керівником клініки DMK Ukraine. На сайті компанії вказано, що він є кандидатом медичних наук, лікарем-хірургом, пластичним і естетичним хірургом.

Читайте: У Києві бойовик розвідки “ДНР” розстріляв поліцейського

Нагадаємо, стрілянина в центрі Києва на вулиці Саксаганського сталася близько 18.00. За інформацією поліції, невідомий застрелив чоловіка і втік з місця події.

Наразі правоохоронці оголосили про проведення спецоперації, щоб впіймати злочинця.

Фото: Andrey Sotnik

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка