Під час стрілянини у центрі Києва загинув пластичний хірург Андрій Сотник. Цю інформацію підтвердив його колега Віктор Сисоєнко у Facebook.

– У Києві на вулиці Саксаганського неподалік від цирку застрелений, за попередньою інформацією (замовне вбивство), наш колега, пластичний хірург Андрій Сотник.

Відомо, що Андрій Сотник був керівником клініки DMK Ukraine. На сайті компанії вказано, що він є кандидатом медичних наук, лікарем-хірургом, пластичним і естетичним хірургом.

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Нагадаємо, стрілянина в центрі Києва на вулиці Саксаганського сталася близько 18.00. За інформацією поліції, невідомий застрелив чоловіка і втік з місця події.

Наразі правоохоронці оголосили про проведення спецоперації, щоб впіймати злочинця.

Фото: Andrey Sotnik