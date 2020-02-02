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Факты / Происшествия

В центре Киева застрелили мужчину – объявлена спецоперация

В Шевченковском районе Киева на улице Саксаганского неизвестный застрелил мужчину, забрал у него пакет и убежал. Сообщение о стрельбе поступило в полицию около 18.00.

Сейчас правоохранители проводят специальную операцию, чтобы установить виновного в совершении преступления.

Личность погибшего удалось установить. Им оказался киевлянин 1977 года рождения.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория, кинологи и оперативники.

Следователи начали уголовное производство по ст. 115 УК Украины – умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Ранее Факты ICTV писали о стрельбе в Николаеве, в результате которой были ранены два человека.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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