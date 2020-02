На юге Лондона мужчина с ножом напал на прохожих, в результате чего пострадали несколько человек.

Нападающего застрелили. В полиции сообщают, что инцидент расследуется как такой, что связан с терроризмом.

Сколько человек получили ранения пока точно неизвестно. По неофициальной информации, раненых трое.

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020