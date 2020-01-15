В Николаеве на улице Театральной между двумя группами молодых людей возник конфликт из-за личных отношений, который перерос в стрельбу. Договорившись встретиться и поговорить, от одной из сторон конфликта пришло трое молодых людей, от другой – четверо.

По предварительной информации, разговор перерос в ссору, а затем один из участников достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил.

В результате стрельбы один из мужчин получил повреждение ноги, еще один – повреждения на лице и удары по голове.

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Пистолет злоумышленники выбросили в мусорный бак, а с места происшествия скрылись на Mercedes Benz A 160, который вскоре нашли полицейские.















В Николаеве произошла стрельба – ранены два человека / 4 фотографии

По факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины – хулиганство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Николаеве обстреляли два трамвая с пассажирами.

Фото: Новости N