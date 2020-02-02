У Шевченківському районі Києва на вулиці Саксаганського невідомий застрелив чоловіка, забрав у нього пакет і втік. Повідомлення про стрілянину надійшло до поліції близько 18.00.

Наразі правоохоронці проводять спеціальну операцію, щоб встановити винного у скоєнні злочину.

Особу загиблого вдалося встановити. Ним виявився киянин 1977 року народження.

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На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія, кінологи та оперативники.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 115 КК України – умисне вбивство. Санкція статті передбачає до 15-ти років позбавлення волі.

Раніше Факти ICTV писали про стрілянину у Миколаєві, у результаті якої було поранено двох людей.