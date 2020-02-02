PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У центрі Києва застрелили чоловіка – оголошена спецоперація

У Шевченківському районі Києва на вулиці Саксаганського невідомий застрелив чоловіка, забрав у нього пакет і втік. Повідомлення про стрілянину надійшло до поліції близько 18.00.

Наразі правоохоронці проводять спеціальну операцію, щоб встановити винного у скоєнні злочину.

Особу загиблого вдалося встановити. Ним виявився киянин 1977 року народження.

Читайте: У Лондоні чоловік з ножем напав на перехожих – є поранені

На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія, кінологи та оперативники.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 115 КК України – умисне вбивство. Санкція статті передбачає до 15-ти років позбавлення волі.

Раніше Факти ICTV писали про стрілянину у Миколаєві, у результаті якої було поранено двох людей.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка