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Факты / Происшествия

В Ивано-Франковске поезд насмерть сбил 14-летнего парня

В Ивано-Франковске 3 февраля около 20.30 под пассажирский поезд сообщением Харьков-Рахов попал 14-летний подросток.

Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.

От полученных травм он погиб.

Погибший – 14-летний житель Ивано-Франковска.

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Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – Умышленное убийство.

Полиция на месте происшествия устанавливает обстоятельства и причины трагедии.

В Івано-Франківську потяг на смерть збив 14-літнього хлопця

Осенью 2019 года на Полтавщине возле села Ковалевка грузовой поезд №2154 сообщением Харьков – Полтава сбил 23-летнюю девушку.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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