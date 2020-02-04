В Івано-Франківську потяг на смерть збив 14-літнього хлопця

В Івано-Франківську 3 лютого близько 20.30 під пасажирський потяг сполученням Харків-Рахів потрапив 14-річний підліток.
Машиніст застосував екстрене гальмування, проте уникнути наїзду не вдалося.
Від отриманих травм він загинув.
Загиблий – 14-річний мешканець Івано-Франківська.
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Порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – Умисне вбивство.
Поліція на місці події встановлює обставини та причини трагедії.
Восени 2019 року на Полтавщині поблизу села Ковалівка вантажний потяг №2154 сполученням Харків – Полтава збив 23-річну дівчину.
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