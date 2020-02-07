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Факты / Происшествия

Продырявленные джипы и раненый: фото последствий стрельбы в Мукачеве

Фото с последствиями стрельбы в Мукачеве, в результате которой два человека получили огнестрельные ранения, появились в сети.

На снимках, которые опубликовал местный журналист Виталий Глагола, сняты два внедорожника Mercedes, на которых остались отверстия от пуль.

На другой фотографии изображен мужчина в больнице, у которого видно ранения плеча и спины.

Продырявленные джипы и раненый: фото последствий стрельбы в Мукачеве / 5 фотографий

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Напомним, стрельба в Мукачеве произошла утром 7 февраля в районе улицы Сеченова.

Очевидцы сообщили в полицию, что слышали выстрелы и видели, как водители двух транспортных средств стреляли в сторону друг друга, после чего два внедорожника уехали в неизвестном направлении.

Фото: Mukachevo.net, Віталій Глагола (official)

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