Фото із наслідками стрілянини у Мукачеві, внаслідок якої двоє людей отримали вогнепальні поранення, з’явилися в мережі.

На знімках, які опублікував місцевий журналіст Віталій Глагола, знято два позашляховики Mercedes, на який залишилися отвори від куль.

На іншій фотографії зображено чоловіка в лікарні, в якого видно поранення плеча та спини.



















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Нагадаємо, стрілянина в Мукачеві сталася вранці 7 лютого в районі вулиці Сєченова.

Очевидці повідомили в поліцію, що чули постріли та бачили, як водії двох транспортних засобів стріляли у бік одне одного, після чого два позашляховики поїхали в невідомому напрямку.

Фото: Mukachevo.net, Віталій Глагола (official)