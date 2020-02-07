PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Продірявлені джипи і поранений: фото наслідків стрілянини в Мукачеві

Фото із наслідками стрілянини у Мукачеві, внаслідок якої двоє людей отримали вогнепальні поранення, з’явилися в мережі.

На знімках, які опублікував місцевий журналіст Віталій Глагола, знято два позашляховики Mercedes, на який залишилися отвори від куль.

На іншій фотографії зображено чоловіка в лікарні, в якого видно поранення плеча та спини.

Продірявлені джипи і поранений: фото наслідків стрілянини в Мукачеві / 5 фотографий

Читайте: Перше відео і фото перестрілки в Мукачеві (18+)

Нагадаємо, стрілянина в Мукачеві сталася вранці 7 лютого в районі вулиці Сєченова.

Очевидці повідомили в поліцію, що чули постріли та бачили,  як водії двох транспортних засобів  стріляли у бік одне одного, після чого два позашляховики поїхали в невідомому напрямку.

Фото: Mukachevo.net, Віталій Глагола (official)

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка