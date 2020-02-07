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Факты / Происшествия

Первое видео и фото перестрелки в Мукачево (18+)

Видео стрельбы в Мукачево, в результате которой два человека получили огнестрельные ранения, появилось в сети.

Сейчас два мужчины, которым 24 и 40 лет, находятся в медучреждении.

Перестрелка произошла 7 февраля в районе улицы Сеченова.

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Очевидцы сообщили в полицию, что слышали выстрелы и видели, как водители двух транспортных средств стреляли в сторону друг друга, после чего два внедорожника уехали в неизвестном направлении.

Первое видео и фото перестрелки в Мукачево (18+) / 4 фотографии

Как сообщалось, стрельба в Мукачево произошла утром 7 февраля в районе улицы Сеченова.

Фото: Mukachevo.net

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