В Мукачеве Закарпатской области, утром 7 февраля произошла перестрелка, в результате которой два человека получили огнестрельные ранения.

– В 9.50 в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Сеченова. Заявитель сообщил, что слышал выстрелы и видел, как водители двух транспортных средств стреляли в сторону друг друга, после чего оба внедорожника уехали в неизвестном направлении, – сообщила полиция Закарпатской области.







Стрельба в Мукачеве: ранены двое мужчин / 2 фотографии

В результате были ранены двое мужчин, 24-летний и 40-летний местные жители. Оба госпитализированы.

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Местное издание mukachevo.net сообщает, что один из пострадавших находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое, однако раненый остается в сознании.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, эксперты и кинологи. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и разыскивают злоумышленников.

Ранее в Харькове 30 января произошел взрыв. Также в районе, где расположен областной дом ребенка №2, были слышны выстрелы.