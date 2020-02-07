В Киеве полицейские разоблачили группу, которая занималась изготовлением и распространением через интернет видеопродукции порнографического характера.

Запись и трансляцию делали в оборудованных комнатах квартир киевских многоэтажек. Всего работало две порностудии.

Организатором одной из них оказался 36-летний киевлянин, который занимался финансированием порностудии. Соорганизатором была стала 33-летняя жительница Киева, которая занималась подбором персонала. Она также исполняла обязанности администратора, регистрировала женщин на зарубежных сайтах для онлайн-трансляции.

Финансированием еще одной порностудии занимался 33-летний киевлянин. Он также выводил деньги из зарубежных порносайтов за распространение материалов порнографического характера с обеих порностудий. Соорганизатором была 31-летняя киевлянка.

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В Киеве разоблачили сеть порностудий / 4 фотографии

С помощью специальных компьютерных программ женщины общались с англоязычными посетителями платных видеочатов и сайтов. Стоимость одной минуты частной беседы составляла от $3 до $10.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 301 УК Украины – ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов. Четырем правонарушителям сообщено о подозрении, трое из них задержаны.

Фигурантам дела грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили виртуальную порностудию.