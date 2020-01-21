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В Киеве разоблачили виртуальную порностудию

В Киеве разоблачили деятельность виртуальной порностудии. Девушки работали на съемных квартирах и за деньги транслировали онлайн на соответствующих сайтах видео порнографического характера.

Трем фигурантам дела сообщено о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

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И.о. начальника отдела управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Киева Алексей Гаврилюк рассказал, что прошли обыски по местам расположения веб-студий и по месту жительства 33-летнего организатора и его подельников – 30-летней киевлянки и 35-летнего администратору.

Было установлено, что в порностудии работали 20 девушек. Подбор веб-моделей осуществляли администраторы через объявления в интернете. Потом они обучали их транслировать порнографическое видео в режиме онлайн.

порностудия в киеве

За месяц организатор получала от деятельности около 100 тыс. грн.

порностудия в киеве

Во время обысков была изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, деньги, эротические игрушки и белье.

Двум администраторам и веб-модели сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

порностудия в киеве

Напомним, 21 декабря в Днепропетровской области правоохранители обнаружили подпольную порностудию, в которой эксплуатировали детей от 9 до 13 лет. Оператором был организатор группы, лично исполнял роли в таких съемках.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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