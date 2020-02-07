У Києві поліцейські викрили групу, яка займалася виготовленням та розповсюдженням через інтернет відеопродукції порнографічного характеру.

Запис і трансляцію робили в обладнаних кімнатах квартир київських багатоповерхівок. Всього працювало дві порностудії.

Організатором однієї з них виявився 36-річний киянин, який займався фінансуванням порностудії. Співорганізатором була стала 33-річна мешканка Києва, яка займалася підбором персоналу. Вона також виконувала обов’язки адміністратора, реєструвала жінок на закордонних сайтах для онлайн-трансляції.

Фінансуванням ще однієї порностудії займався 33-річний киянин. Він також виводив гроші із закордонних порносайтів за розповсюдження матеріалів порнографічного характеру з обох порностудій. Співорганізатором була 31-річна киянка.

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У Києві викрили мережу порностудій / 4 фотографии

За допомогою спеціальних комп’ютерних програм жінки спілкувалися з англомовними відвідувачами платних відеочатів та сайтів. Вартість однієї хвилини приватної бесіди становила від $3 до $10.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 301 КК України – ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів. Чотирьом правопорушникам повідомлено про підозру, трьох з них затримано.

Фігурантам справи загрожує покарання у вигляді позбавленням волі терміном від трьох до семи років.

Нагадаємо, раніше у Києві викрили віртуальну порностудію.