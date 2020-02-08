24 удара ножом: в Фастове жестоко убили женщину

В Киевской области в городе Фастов прямо возле детского сада жестоко убили 42-летнюю женщину, которая спешила забрать младшего сына.

Убийца нанес жертве 24 удара ножом. Правоохранители задержали подозреваемых в исполнении и заказе убийства уже через несколько дней.

Один из подозреваемых – работник автомойки Алексей Ярмолович. Он подробно рассказал о том, как убил женщину.

– Нанес ей еще один удар, она падает, меня валит. Она начала обороняться. Начал наносить удары. Сколько, я уже не помню. Встал, пошел, услышал, что люди кричат, она кричала, – сказал Ярмолович.

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Следствие считает, что причиной убийства стала автомойка под Киевом, которой владели две семьи. Они часто ссорились из-за прибыли.

Всего по делу четверо подозреваемых, однако двух из них суд выпустил на свободу. А теперь угрозы получает и старший сын убитой женщины.

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