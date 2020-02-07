В тире на улице Пилипа Орлика в Полтаве около 13.00 из огнестрельного оружия смертельно ранен инструктор.
Следственно-оперативная группа на месте убийства установила, что в 64-летнего полтавчанина стреляла 18-летняя посетительница, жительница Днепра.
Вещественные доказательства изъяты, выясняются обстоятельства и мотивы преступления.
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По факту умышленного убийства (ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование.
Подозреваемую задержали. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.
В Полтаве 18-летняя девушка застрелила в тире инструктора / 2 фотографии
Ранее Факты ICTV писали, что в Николаеве произошла стрельба, в результате которой двое мужчин получили ранения.
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