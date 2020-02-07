PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Полтаве 18-летняя девушка застрелила в тире инструктора

В тире на улице Пилипа Орлика в Полтаве около 13.00 из огнестрельного оружия смертельно ранен инструктор.

Следственно-оперативная группа на месте убийства установила, что в 64-летнего полтавчанина стреляла 18-летняя посетительница, жительница Днепра.

Вещественные доказательства изъяты, выясняются обстоятельства и мотивы преступления.

Читайте: Продырявленные джипы и раненый: фото последствий стрельбы в Мукачеве

По факту умышленного убийства (ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование.

Подозреваемую задержали. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.

  • У Полтаві 18-річна дівчина застрелила в тирі чоловіка
  • У Полтаві 18-річна дівчина застрелила в тирі чоловіка
  • У Полтаві 18-річна дівчина застрелила в тирі чоловіка
  • У Полтаві 18-річна дівчина застрелила в тирі чоловіка
В Полтаве 18-летняя девушка застрелила в тире инструктора / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Николаеве произошла стрельба, в результате которой двое мужчин получили ранения.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка