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Факти / Надзвичайні події

24 удари ножем: у Фастові жорстоко вбили жінку

У Київській області у місті Фастів просто біля дитячого садочку жорстоко вбили 42-річну жінку, яка поспішала забрати меншого сина.

Вбивця завдав жертві 24 удари ножем. Правоохоронці затримали підозрюваних у виконанні та замовленні вбивства вже через кілька днів.

Один з підозрюваних – працівник автомийки Олексій Ярмолович. Він детально розповів про те, як вбив жінку.

– Наніс їй ще один удар, вона падає, мене валить. Вона почала оборонятися. Почав завдавати удари. Скільки, я вже не пам’ятаю. Встав, пішов, почув, що люди кричать, вона кричала, – сказав Ярмолович.

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Слідство вважає, що причиною вбивства стала автомийка під Києвом, якою володіли дві родини. Вони часто сварилися через прибуток.

Усього у справі четверо підозрюваних, проте двох із них суд випустив на волю. А тепер погрози отримує і старший син вбитої жінки.

Факти ICTV також писали про те, що у Рівненській області двоє зловмисників зарізали чоловіка і забили до смерті бабусю.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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