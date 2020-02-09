8 февраля на Закарпатье силовики задержали семерых членов преступной группировки, которые планировали установить контроль над регионом.

Во время задержания вооруженные люди пытались сбежать, оказав сопротивление бойцам спецподразделения КОРД и роты особого назначения полиции Закарпатской области.

В результате спецоперации никто не пострадал.

По данным полиции, после проведения соответствующих процессуальных мероприятий будет решаться вопрос об открытии уголовного производства и сообщения задержанным о подозрении.















Хотели установить власть в регионе: на Закарпатье задержаны семь членов ОПГ / 4 фотографии

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Ранее местные СМИ сообщали, что в Нижних Воротах силовики остановили два внедорожника на львовской регистрации Mercedes G-Glass и Toyota Land Cruiser 200, в которых, вероятно, находились люди, связанные со стрельбой в Мукачеве.

Как сообщалось, после обращения властей Мукачева к руководству МВД в связи со стрельбой на улицах города 7 февраля на Закарпатье усилены меры безопасности.