8 лютого на Закарпатті силовики затримали сімох членів злочинного угруповання, які планували встановити контроль над регіоном.

Під час затримання озброєні люди намагалися втекти, вчинивши опір бійцям спецпідрозділу КОРД та роти особливого призначення поліції Закарпатської області.

У результаті спецоперації ніхто не постраждав.

За даними поліції, після проведення відповідних процесуальних заходів буде вирішуватися питання про відкриття кримінального провадження та повідомлення затриманим про підозру.















Хотіли встановити владу в регіоні: на Закарпатті затримано сімох членів ОЗГ / 4 фотографии

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Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що в Нижніх Воротах силовики зупинили два позашляховики на львівській реєстрації Mercedes G-Glass і Toyota Land Cruiser 200, в яких, ймовірно, перебували люди, пов’язані зі стріляниною в Мукачеві.

Як повідомлялося, після звернення влади Мукачева до керівництва МВС у зв’язку зі стріляниною на вулицях міста 7 лютого на Закарпатті посилено заходи безпеки.